Charr: "Werde Fury in vier Runden ausknocken"

Für den in 33 Kämpfen noch unbesiegten Fury hatte Charr durchaus Lob übrig. Der Hüne von 2,06 Metern sei "ehrgeizig, groß und unheimlich schnell für seine Größe", so Charr, der in Anlehnung an Furys drei Kämpfe gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder anmerkte: "Er ist in den letzten Kämpfen oft zu Boden gefallen. Man weiß, dass sein Kinn sehr schwach ist."