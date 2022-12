Boxen: Zeit für den wirklichen Mega-Fight - und das Ende der Fury-Spielchen! | Kommentar

Fury scheint gewillt, die für sein Vermächtnis wirklich entscheidende Feuerprobe zu suchen - aber man weiß in diesem Geschäft am Ende nie, ob ein Mega-Fight, den beide Seiten zu wollen vorgeben, nicht doch am Gefeilsche ums Geld und schwer durchschaubaren Einzelinteressen scheitert. Siehe die unendliche Geschichte Fury vs. Joshua.