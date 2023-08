Boxen: Ex-Weltmeister René Weller gestorben - Tod nach langer Demenzerkrankung

Ihn als schillernd zu beschreiben, wäre wohl eine Untertreibung. Nüchtern betrachtet war René Weller ein talentierter Boxer , der seinem Sport in Deutschland in den 80er Jahren zu wachsender Aufmerksamkeit verhalf.

Am Dienstag ist Weller im Alter von 69 Jahren infolge seiner Demenz verstorben. Seine Frau Maria bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Bild -Zeitung.

Nach langer Krankheit: René Weller ist tot

Die Krankheit war 2014 diagnostiziert worden, zuletzt ging es Weller immer schlechter, er wurde von Palliativ-Medizinern betreut. „Ich habe ihn gehen lassen, es war in den letzten Wochen sehr schwierig“, sagte Maria Weller. „Er hat geschrien, er hatte Schmerzen.“ Ein schillerndes Leben nahm ein trauriges Ende.

In den 80ern war Weller eine Art Kultfigur, weil er vor allem ein begnadeter Unterhaltungskünstler war. Er trat auf wie ein Playboy, er war der „schöne Rene“.

So schillernd lebte René Weller

Um den Hals trug der gelernte Goldschmied und Heizungsmonteur an einer Goldkette einen goldenen Boxhandschuh, er posierte im Königsmantel oder umgeben von drei Schönheiten in einem Swimmingpool. „Ich bin der einzige Deutsche, der nackt besser aussieht als angezogen“, sagte er. (HINTERGRUND: Das wurde aus Macho-Boxer René Weller)

Der „schöne René: Mann des Boulevard

Ausgelassen hat Weller in seinem Leben so gut wie nichts. Frauen, Partys, Showbiz, Gefängnis. In den vergangenen 20 Jahren noch Auftritte als C-Promi im Big-Brother-Haus, beim „Perfekten Dinner“ oder beim „Promi-Frauentausch“.