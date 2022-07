Bubi Scholz: Die tragische Selbstzerstörung eines deutschen Sport-Idols

Wie Schmeling hatte auch Scholz Erfolge in Amerika gefeiert, 1954 bezwang er Al Andrews im ehrwürdigen New Yorker Madison Square Garden. Sein Kontrahent gewann keine Runde und ging selbst in der Fünften auf die Bretter. Promoter bedrängten ihn und seine Betreuer, dauerhaft in den USA zu bleiben. Scholz ging jedoch zurück nach Europa.