Boxen: Manuel Charr ist wieder Schwergewichts-Weltmeister!

Manuel Charr ist wieder Weltmeister - zusammen mit Usyk

Charrs Titelverteidigung gegen Miller soll laut dessen Team in Südafrika als "Rumble In The Jungle 2" ausgetragen werden. "Baby Big Miller. Der Kampf steht. Rumble in the Jungle", schrieb Charr am Freitag auf Instagram an Miller gewandt: "Ich hoffe, dass du bereit bist. Es ist Zeit für Krieg." Gewinnt der 38-Jährige den Kampf, muss er danach gegen einen von der WBA ausgewählten Herausforderer antreten.