Gegner endlich fix: Deutscher vor Debüt bei Oktagon MMA

Der Düsseldorfer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Kerim Engizek trifft in seinem ersten Duell bei „Oktagon MMA“ auf den Argentinier Matias Juarez. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Für die Veranstaltung am 16. September in der ausverkauften Frankfurter Festhalle werden knapp 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.