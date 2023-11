Boxen: Kabayel im Vorprogramm von Joshua und Wilder

Der deutsche Schwergewichts-Europameister Agit Kabayel (31) steigt kurz vor Weihnachten an einem Box-Abend der Superlative in Saudi-Arabien im Vorprogramm der Superstars Anthony Joshua und Deontay Wilder in den Ring. Der Bochumer bekommt es am 23. Dezember in Riad mit dem ungeschlagenen Russen Arslanbek Machmudow (34) zu tun.

Unter dem Motto "Day of Reckoning" ("Tag der Abrechnung") kämpft der Brite Joshua im Anschluss gegen den Schweden Otto Wallin, der einst Weltmeister Tyson Fury an den Rand einer Niederlage gebracht hatte. Wilder bekommt es mit dem neuseeländischen Ex-Weltmeister Joseph Parker zu tun - beide hoffen auf eine neue WM-Chance und könnten im kommenden Jahr aufeinandertreffen.

Kabayel hatte im März gegen den Kroaten Agron Smakici den Europameistertitel gewonnen und blieb dabei in seinem 23. Profikampf ungeschlagen. "Machmudow ist ein aggressiver und starker Gegner, ich bin sehr froh über die Gelegenheit. Ich bin bereit", sagte Kabayel am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz in London.