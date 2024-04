Boxen: Tochter von Olympia-Ikone nun Box-Profi

„In der ersten Runde ist sie schon zu Boden gegangen, da hat sie bereits mit dem Kopf geschüttelt. In der zweiten dann habe ich sie wieder gut getroffen, da warf der Trainer das Handtuch. Die Kraft beim Boxen kommt aus den Beinen und die habe ich durchs Eislaufen ja“, sagte Stirnemann in der Bild . Und weiter: „ Ich habe nicht eine Schramme. Treffen, aber nicht getroffen werden, habe ich gut umgesetzt.“

Foto mit der Gegnerin

Trotz des Debüt-Erfolgs will Stirnemann in Zukunft aber lieber in die sportlichen Fußstapfen ihrer Mutter treten. Die heute 57- jährige Gunda Niemann-Stirnemann kann sich immerhin dreimalige Olympia-Siegerin im Eisschnelllauf nennen. „Es war ein super schönes Gefühl! Ich wäre am liebsten gleich noch mal in den Ring gestiegen. Aber der Eisschnelllauf hat Priorität. Ich bin jedoch gewillt, das in einem Jahr erneut zu machen“, erklärte das Boxtalent.