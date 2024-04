Schlechter Aprilscherz? Als Klitschko zu „Dr. Weichei“ wurde

Klitschko wird als „Dr. Weichei“ verspottet

Denn am 1. April 2000 – heute vor 24 Jahren – erlebte Klitschko in Berlin einen Abend zum Vergessen, als der WBO-Champion gegen den US-Amerikaner Chris Byrd antrat und verletzungsbedingt vor der 10. Runde das Handtuch werfen musste.

„Er hat nicht die Mentalität eines Champions, sonst hätte er weitergekämpft“, redete sich der HBO -Kommentator in Rage. „Ich kann kaum glauben, was ich gerade gesehen habe. Alles, was er tun musste, war noch ein paar Runden stehen zu bleiben. Es ist unverständlich, wie man so klar führend aufhören kann.“

„Ich hatte so starke Schmerzen, es ging nicht mehr“, entschuldigte sich ein konsternierter Klitschko, der in der dritten Runde einen Schlag gegen die linke Schulter bekommen hatte, woraufhin eine alte Verletzung aufgebrochen war.

Rehabilitierung trotz zweiter Niederlage

Für die USA, den wichtigsten Box-Markt der Welt, war der Ukrainer verbrannt und zunächst kein Thema mehr, ehe sich in Los Angeles der Kreis schloss und er drei Jahre später wie Phoenix aus der Asche den großen Lennox Lewis an den Rand einer Niederlage brachte.

„Dr. Eisenfaust“ verlor zwar den Kampf, eroberte aber die Herzen der Fans und war in den USA vollends rehabilitiert. In den Folgejahren bestritt er weitere Fights in New York, Las Vegas und Los Angeles, ehe er 2012 letztmals in den Ring stieg.