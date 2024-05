Boxen: Die Hoffnung einer gebeutelten Nation

Auf Alexander Usyk, das weiß Wladimir Klitschko nur zu gut, ruhen die Hoffnungen einer ganzen Nation. Mit nur einem K.o.-Schlag im „Kampf des Jahrhunderts“ gegen Tyson Fury könnte der Box -Champion, der in der kriegsgebeutelten Ukraine längst ein Volksheld ist, zu einer wahren Legende des Sports aufsteigen. Als unumstrittener Schwergewichts-Weltmeister, als Nachfolger Muhammad Alis und Mike Tysons, hätte Usyk sogar den großen Klitschko übertroffen.

„Ich bin hier, um zu sagen, dass wir standhaft bleiben, um unserem Land Sichtbarkeit und Unterstützung zu geben“, sagte der frühere Weltmeister in einer Videobotschaft: „Und es ist ein historischer Kampf für den Boxsport. Er wird den ersten ukrainischen Schwergewichts-Champion hervorbringen, der alle Titel vereint!“

Usyk: Triumph wäre „sehr wichtig für mein Land“

Millionen Ukrainer und Klitschko, den Fury 2015 entthront hatte, wollen sehen, wie sich der auf der Krim geborene Usyk am Sonntag (0.05 Uhr) zum ersten unangefochtenen Schwergewichts-Champ seit 25 Jahren krönt. Der letzte war Lennox Lewis.

Ein Triumph wäre „sehr wichtig für mein Land“, so Usyk, der sich einige Monate hatte gedulden müssen, weil das ursprüngliche Kampfdatum im Februar wegen einer Trainingsverletzung Furys nicht zu halten war.

Im Duell der Unbesiegten mit dem britischen WBC-Weltmeister Fury (35 Kämpfe, 34 Siege, ein Remis) ist Usyk, der die Titel der WBA, WBO und IBF hält, keinesfalls der Underdog. „Usyk ist mental stärker. Ich habe selten so einen coolen Typen gesehen. Den kratzt das alles überhaupt nicht“, sagte der frühere Klitschko-Manager und DAZN -Experte Bernd Bönte: „Und vor allem boxt Usyk für ein Land. Das ist bei ihm eine Extra-Motivation.“

Wahrlich gibt sich der 37-Jährige, der sämtliche seiner 21 Profikämpfe gewann, dieser Tage ungemein locker und zurückhaltend in Interviews, ab und zu mal ein Späßchen - der Rest ist voller Fokus. Bei der Pressekonferenz am Donnerstagabend wollte Usyk seinem Gegner beim Face-off tief in die Augen starren, Fury vermied jedoch demonstrativ den Blickkontakt und machte lieber seine üblichen Mätzchen.