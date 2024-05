Der Größte seiner Zeit: Usyks emotionaler Aufstieg zum ultimativen Champion

„Ich glaube, mein Vater schaut auf mich herab und ist sehr glücklich“, sagte „Alexander der Große“ nach dem so spektakulären wie knappen Punktsieg gegen Fury am Samstag in der saudischen Hauptstadt Riad. Sein Vater war 2012 verstorben - kurz nachdem Usyk in London Olympiagold gewonnen hatte.