Sorgen um Box-Legende Tyson vor Mega-Fight!

Der Abflug des American-Airlines-Flug hatte sich aufgrund zu hoher Temperaturen an Bord zunächst um zwei Stunden verzögert. Ob dies im Zusammenhang mit dem gesundheitlichen Zwischenfall stehen könnte, ist jedoch unklar. Immerhin soll Tyson wieder in guter Verfassung sein. „Zum Glück geht es Herrn Tyson jetzt wieder großartig. Er ist dem medizinischen Personal, das ihm geholfen hat, sehr dankbar“, gab sein Sprecher Entwarnung.

Mike Tyson vor Comeback im Box-Ring

Eine gute körperliche Verfassung wäre für Tyson auch in Hinblick auf den Kampf gegen den 30 Jahre jüngeren Jake Paul von Bedeutung. Der Ex-Champion steigt nach einem Show-Kampf aus dem Jahr 2020 wieder in den Ring. Das von Netflix übertragene Duell am 20. Juni in Texas, wird als Profikampf sanktioniert. Dabei wird allerdings nur über acht Runden von jeweils zwei Minuten geboxt.