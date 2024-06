Kuriose Usyk-Videobotschaft- und WM-Kampf um AJ ist perfekt

Ein wenig mehr als einen Monat nach seinem Triumph im Vereinigungskampf gegen den britischen Superstar Tyson Fury kündigte der ukrainische Schwergewichts-Champ an, seinen IBF-Gürtel wegen des für Dezember geplanten Rückkampfes gegen Fury nicht zu verteidigen und deswegen niederzulegen.

Denn normalerweise dürfen die Box-Verbände einen Kandidaten auswählen, gegen den der Weltmeister in einem Pflichtkampf seinen Gürtel verteidigen muss. Weil sich aber Usyk und Fury bereits vor ihrem ersten Kampf auf einen Rückkampf am Jahresende geeinigt hatten, kann Usyk diese Pflichtverteidigung nicht wahrnehmen.

Um den vakanten Titel werden in einem britischen Duell am 21. September nun der ehemalige Weltmeister Anthony Joshua und Daniel Dubois kämpfen. In einer Videobotschaft gab sich Usyk als Wohltäter und gab den beiden Briten mit auf den Weg: „Anthony und Daniel, hört zu. Ich weiß, dass der IBF Titel wichtig für euch ist. Nennt es mein Geschenk für euch.“