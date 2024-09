Boxen: Pressestimmen zum Joshua-K.o. - "Die Überraschung des Jahrhunderts"

SPORT1 22.09.2024 • 10:48 Uhr Box-Star Anthony Joshua verliert den Kampf um den Schwergewichtstitel krachend gegen seinen englischen Landsmann Daniel Dubois. Die Presse zeigt sich überrascht über die Leistung von Joshua und kritisiert ihn mit scharfen Worten.

Die Boxwelt wurde am Samstagabend auf den Kopf gestellt! Eigentlich sollte der Titelkampf im Schwergewicht die Wiederauferstehung von Ex-Champion Anthony Joshua sein, doch es kam alles anders. Sein Gegner Daniel Dubois fügte dem 34-Jährigen eine krachende K.o.-Niederlage zu, die für großes Staunen sorgte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Joshua wurde im Kampf um den Gürtel der IBF insgesamt viermal auf die Bretter geschickt, ehe er nicht mehr hochkam. Seit des Verlusts der WBA-, WBO- und IBF-Gürtel an Alexander Usyk im Jahr 2021 kämpfte der Engländer um die Rückkehr an die Spitze. Zuvor hatte Joshua schon 2019 seine Titel völlig überraschend an Andy Ruiz jr. verloren, diese jedoch noch im selben Jahr zurückerobert.

Die Presse hat am Samstagabend nicht mit dem deutlichen Ausgang des Titelkampfes gerechnet und schrieb unter anderem von einem „großen Schock“. Zudem war man über die starke Leistung von Dubois „verblüfft“. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen:

ENGLAND

DAILYMAIL: Lichter aus für AJ? Daniel Dubois schaffte die Überraschung des Jahrhunderts, warf genug rechte Haken, um einen Wal zu fangen, geschweige denn Anthony Joshua auszuknocken, und führte den Schwergewichtsboxsport auf dramatische Weise in seine nächste Generation. Der 27-jährige Londoner behielt nicht nur seinen IBF-Titel, sondern zerstörte auch den Mythos, der die Mehrheit der Boxer glauben ließ, dass Joshua mit fast 35 Jahren zu einem dreimaligen Weltmeister im Schwergewicht gemacht werden könnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

THE SUN: Daniel Dubois knockt Anthony Joshua nach einem wilden Angriff vor 96.000 fassungslosen Fans in Wembley aus. Er zerstörte Joshuas Hoffnungen auf ein traumhaftes Karriereende mit einem Rechtsschlag der Extraklasse. Dynamite Dan zündete einen Schlag in der fünften Runde, nachdem er AJ in den vorangegangenen vier Runden dreimal zu Boden gebracht hatte. Er behielt seinen IBF-Weltmeistertitel und zerstörte Joshuas Traum vom Megakampf im Frühjahr gegen Tyson Fury.

MIRROR: Großer Schock! Anthony Joshua wird von Daniel Dubois in einem großen Weltmeisterschaftskampf K.o. geschlagen. Die Karriere von Anthony Joshua steht auf der Kippe, nachdem er von Daniel Dubois niedergeschlagen wurde. Der frühere zweifache Champion Joshua wurde in der ersten, dritten und vierten Runde zu Boden geschlagen, konnte aber in den Fällen das Anzählen überstehen. Doch in der fünften Runde ging er mit dem Gesicht voran auf die Matte und konnte nicht mehr weitermachen, während Dubois vor 96.000 Fans im Wembley-Stadion die Verteidigung seines Weltmeistertitels feierte.

„Joshua erlitt eine schockierende Niederlage“

TALKSPORT: Daniel Dubois verblüfft die Boxwelt mit einem brutalen K.O.-Sieg gegen Anthony Joshua und durchkreuzt den Kampfplan von Tyson Fury. Dubois hat Joshua in der fünften Runde eines hektischen Kampfes am Samstagabend brutal ausgeknockt. Triple D hatte Joshua viermal auf die Matte geschlagen und gewann vor 96.000 Zuschauern im Wembley-Stadion durch einen dominanten K.o.-Sieg.

THE GUARDIAN: Daniel Dubois demoliert Anthony Joshua in einer fulminanten Vorstellung. Joshua erlitt an einem außergewöhnlichen Abend im Wembley Stadion eine schockierende K.o.-Niederlage gegen Dubois, seinen weit weniger gefeierten britischen Rivalen. Es war eine niederschmetternde Niederlage für Joshua, der in der ersten Runde zu Boden ging, dann völlig dominiert wurde und wiederholt auf die Matte geschickt wurde. Das brutale Ende wurde schließlich in der fünften Runde besiegelt, als AJ gerade versuchte, das Blatt in einem einseitigen Kampf zu wenden, und Dubois zwei vernichtende rechte Schläge landete, die zu einem endgültigen Abbruch führten.

{ "placeholderType": "MREC" }

THE TELEGRAPH: Anthony Joshua wird von Daniel Dubois demontiert und damit schwer gedemütigt. Überwältigt und nun sicher über den Berg. Drei Wochen vor seinem 35. Geburtstag, dem Alter, in dem Joshua einst versprochen hatte, sich zur Ruhe zu setzen, wurde dem einstigen Aushängeschild des britischen Schwergewichtsboxens seine bisher größte Demütigung zuteil: Dubois demontierte seine gesamte Verteidigung in viereinhalb erstaunlich einseitigen Runden. Wenn der gefallene Champion aussah, als hätte er ein Gespenst gesehen, dann tat dies auch sein Impresario Eddie Hearn, dessen Masterplan, seinen Mann wieder an die Spitze des Sports zu bringen, nun offiziell zu Kleinholz verarbeitet wurde.

SPANIEN

MARCA: Daniel Dubois schlägt Anthony Joshua mit einem harten K.o. und behält den Weltmeistertitel. Vor 96.000 Zuschauern krachte Joshua in der fünften Runde mit einer Körpergröße von 198 Zentimetern auf die Ringfläche in der Mitte des Wembley Stadions. Das Bild von Dubois, der zusah, wie sein Gegner zu Boden ging und auf das unterste Seil aufschlug, um nie wieder aufzustehen, wird den Zuschauern in London und den Boxfans noch lange in Erinnerung bleiben. Eine weitere Niederlage für AJ, die weniger als einen Monat vor seinem 35. Geburtstag die letzte sein könnte, und eine, die ihm eine sehr schwere Zeit für die Zukunft bescheren wird.

AS: Daniel Dubois knockt Anthony Joshua mit einem qualvollen K.o. aus. Der Brite behält seinen IBF-Titel im Schwergewicht durch einen K.o.-Sieg in der fünften Runde gegen AJ, der in jeder Runde auf die Matte ging.

FRANKREICH

L‘EQUIPE: Daniel Dubois besiegt Anthony Joshua durch K.o. in der fünften Runde um den IBF-Titel im Schwergewicht. Der Kampf im ausverkauften Wembley Stadion wurde am Samstag von Dubois dominiert, der Joshua in der fünften Runde K.o. schlug. In einem mit 96.000 Zuschauern ausverkauften Wembley Stadion in London beendete der Engländer Dubois am Samstagabend wahrscheinlich die Karriere seines Landsmanns Joshua. Sein Promoter Eddie Hearn kündigte an, dass ein Rückkampf vertraglich vereinbart sei.

LE PARISIEN: Dubois‘ verheerender Knockout gegen Joshua vor 96.000 Zuschauern in Wembley. Der Brite Daniel Dubois schlug seinen Landsmann Anthony Joshua in einem einseitigen Kampf am Samstag vor einer riesigen Menschenmenge im Wembley Stadion K.o. - ein Triumph für den 27-jährigen Boxer, der im Ring den IBF-Titel im Schwergewicht gewann. Daniel „Dynamite“ Dubois, der agiler, beweglicher und kraftvoller war, schlug AJ bereits in der ersten Runde mehrfach zu Boden, bevor er zu Beginn der fünften Runde einen letzten, tödlichen Schlag ansetzte. Es war der 22. Sieg in seiner Karriere gegen den aus Greenwich im Süden Londons stammenden AJ, der 21. durch K.o., bei zwei Niederlagen. Der Kampf am Samstagabend glich einer Stabübergabe zwischen dem 27-jährigen Puncher und dem älteren Joshua (34), dem zweifachen Weltmeister, der versuchte, wieder an die Spitze seiner edlen Kunst zu gelangen.

ITALIEN