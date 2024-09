Brutaler Albtraum für Joshua! Ex-Champion K.o. geschlagen

Joshua wurde im Kampf um den Gürtel der IBF insgesamt viermal auf die Bretter geschickt, ehe er nicht mehr hochkam. Schon in der ersten Runde erwischte Dubois seinen favorisierten Kontrahenten, der als Herausforderer in den Kampf gegangen war, mit einer harten Rechten. Joshua kämpfte sich wieder auf die Beine.

Die zweite Runde überlebte „AJ“, doch in der dritten Runde fand er sich erneut auf dem Boden wieder. Joshua wurde angezählt, fand aber einmal mehr auf die Füße. In Runde vier sahen die erstaunten Fans den dritten Knockdown.

Joshua will die Wende - und kassiert Pleite

Dann deutete sich in der fünften - und letzten - Runde plötzlich eine Wende an, Joshua brachte Dubois zum Wanken. Als er dem Kampf die alles entscheidende Wende geben wollte, konterte Dubois entscheidend.

Joshuas Zukunft in der Schwebe

Die Zukunft des einstigen Klitschko-Bezwingers steht nach der vierten Niederlage im 32. Profikampf nun schwer in Frage. Seit dem Verlust der WBA-, WBO- und IBF-Gürtel an Alexander Usyk im Jahr 2021 kämpfte er um die Rückkehr an die Spitze. Zuvor hatte Joshua schon 2019 seine Titel völlig überraschend an Andy Ruiz jr. verloren, diese jedoch noch im selben Jahr zurückerobert.