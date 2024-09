Boxen: Rücktritt? Joshua mit Klartext nach krachender Niederlage

SID 22.09.2024 • 10:02 Uhr Der Ex-Boxweltmeister Anthony Joshua kassiert im Titelkampf eine krachende Niederlage gegen Landsmann Daniel Dubois. Im Anschluss sorgt der 34-Jährige Klarheit, ob er seine Karriere beenden wird oder nicht.

Als ihn diese fatale Rechte wie ein Hammerschlag traf, ging Anthony Joshua endgültig auf die Bretter. Unkontrolliert rollte der frühere Weltmeister über den Ringboden - dann war alles vorbei. Joshua war nicht nur besiegt, er war gedemütigt. Nach dem geplatzten Traum vom dritten WM-Titel steht die Zukunft des einstigen Klitschko-Bezwingers schwer infrage.

Doch Joshua denkt nicht an Rücktritt. "Natürlich will ich weiter kämpfen", sagte der 34-Jährige am Samstag nach der K.o.-Niederlage in der fünften Runde gegen seinen britischen Landsmann Daniel Dubois vor 96.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion: "Wir haben einen Versuch unternommen, erfolgreich zu sein, und wir sind gescheitert." Eine Klausel für einen Rückkampf gegen Dubois soll es geben.

Joshua muss ordentlich einstecken

Nachdem Joshua bei seiner vierten Niederlage im 32. Profikampf gleich viermal zu Boden ging, scheint jedoch nichts sicher. Schon in der ersten Runde ging Dubois offensiv zu Werke, setzte schwere Treffer und schlug Joshua nieder. Dies wiederholte sich in den Runden drei und vier, in der fünften schien dann Joshua auf dem Vormarsch.

Er brachte zweimal die rechte Faust hart ins Ziel, Dubois geriet ins Taumeln. Joshua wurde nun offener, suchte den entscheidenden Schlag - und kassierte diesen dann selbst durch einen Konter von Dubois.

Joshua hatte seit dem Verlust der WBA-, WBO- und IBF-Gürtel an Alexander Usyk im Jahr 2021 um die Rückkehr an die Spitze gekämpft. Mit einem Sieg gegen Dubois hätte sich Joshua zum dritten Mal die Schwergewichtskrone aufsetzen können. Zuvor hatte er schon 2019 seine Titel völlig überraschend an Andy Ruiz jr. verloren, diese jedoch noch im gleichen Jahr zurückerobert.