Olympia: Der Box-Riese aus Bayern, der fast eine Ikone entzauberte

Hans Huber boxte vor 60 Jahren bei Olympia gegen Joe Frazier

Geboren am 1. Januar 1934 lebte Huber ein einfaches Leben, das ihn auf schicksalhafte Weise auf die Olympia-Bühne brachte: Huber war ursprünglich Bäckerlehrling und Nachwuchs-Fußballtorwart beim lokalen SV Wenzenbach, eine Umschulung zum Busfahrer ebnete ihm eher zufällig den Weg in den Kampfsport.

Zigtausende Menschen an den Radiogeräten

Speziell in der Heimatregion brach eine Euphoriewelle um das deutsche Boxmärchen los, Zigtausende verfolgten ab 15.30 Uhr deutscher Zeit den Finalkampf an ihren Radiogeräten.

Frazier ging mit Handicap in den Kampf

Das Duell zwischen Huber und Frazier ging über die volle Distanz, zwei Kampfrichter sahen Huber vorne, drei Frazier. Box-Experten rätselten noch Jahre später, was gewesen wäre, hätte Huber Fraziers Handicap offensiver ausgenutzt: „Hätte er gewusst, was für heftige Schmerzen Frazier bei jedem linken Haken durchlebt hat, wäre Huber ihm vielleicht nicht so vorsichtig ausgewichen und die Entscheidung der Richter hätte gut und gern anders ausgehen können“, schrieb 1970 die New York Times.