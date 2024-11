"Schamlos": Netflix-Statement zum Tyson-Fight erntet neue Kritik

„60 Millionen Haushalte auf der ganzen Welt schalteten live ein, um Paul gegen Tyson zu sehen!“, schrieb das Unternehmen bei X: „Das Mega-Boxereignis beherrschte die sozialen Medien, brach alle Rekorde und hatte sogar unsere Puffersysteme in den Seilen.“

„Brillant“ reagiert: Netflix soll Mitarbeiter intern gelobt haben

Während sich Netflix mit öffentlichen Statements zurückhält, berichtet Reporter Mark Gurman vom US-Wirtschaftsmedium Bloomberg von einer internen E-Mail, mit der sich „Chief Technology Officer“ Elizabeth Stone an die Mitarbeiter gewandt hätte.

Weiter soll es in der Mail heißen: „Ich bin sicher, viele von Euch haben das Gerede in der Presse und in den sozialen Medien zu den Qualitätsproblemen gelesen. Wir möchten nicht abtun, dass es für einige Abonnenten eine schlechte Erfahrung war und wissen, dass es Raum für Verbesserungen gibt, aber wir sehen diesen Event trotzdem als riesigen Erfolg.“