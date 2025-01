Boxen: Das tragische Ende des "Champions für die Ewigkeit"

Bei einem tragischen Unfall in Tokio starb von 52 Jahren der Box-Weltmeister Masao Ohba. Als „Champion für die Ewigkeit“ wird er in seiner Heimat bis heute verehrt.

Es ist ein klangvoller Spitzname, mit dem Masao Ohba in Erinnerung geblieben ist, aber die Geschichte dahinter ist traurig: Ohba, der sich zu Beginn der siebziger Jahre aus armen Verhältnissen an die Spitze der Boxwelt kämpfte, wurde heute vor 52 Jahren durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen – als amtierender Weltmeister und mit nur 23 Jahren.

Aus armen Verhältnissen an die Spitze

Ohba wurde am 21. Oktober 1949 in Tokio geboren, sein Vater war ein spielsüchtiger Fabrikarbeiter, sodass Ohba eine schwere Kindheit hatte. Ohbas Vater war in gewisser Weise allerdings auch die Inspiration des Sohns: Die Boxleidenschaft seines Erzeugers weckte in Ohba den Wunsch, selbst ein Ringheld zu werden – und sich und seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen.