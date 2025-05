ESPN: Box-Ikone Pacquiao plant Comeback

Die philippinische Box-Ikone Manny Pacquiao steht nach vier Jahren offenbar vor einer Rückkehr in den Ring. Wie ESPN am Donnerstag berichtete, soll der 46-Jährige gegen den US-Amerikaner Mario Barrios in Las Vegas um den WBC-Titel im Weltergewicht kämpfen; das Duell soll dem Bericht nach, der sich auf nicht näher genannte Quellen bezieht, am 19. Juli stattfinden.