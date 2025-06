Das miese Spiel um Axel Schulz

Axel Schulz wird gegen George Foreman um einen großen Sieg gebracht. Die beiden Box-Ikonen bleiben miteinander verbunden, doch zu einem Treffen kommt es nie. SPORT1 blickt zurück, was sich vor 30 Jahren abspielte.

„Ick hab ihn halt nicht umgehauen.“ Axel Schulz sagte diesen Satz im Jahr 2020 im Gespräch mit SPORT1 ohne Zorn, ohne Verbitterung - und in seinem unverwechselbar schönen Brandenburg-Dialekt.

Man merkte Schulz, dem ehemaligen Aushängeschild des deutschen Schwergewichts-Boxens, dabei an, dass er im Reinen mit sich ist - und mit seinem größten, berühmtesten Kampf.

Auch wenn er damals am 22. April 1995 in seinem Duell mit dem legendären George Foreman um den verdienten Lohn betrogen wurde.

Taxi-Mann fuhr Axel Schulz umsonst

Den großen Kampf verloren, die Sympathien gewonnen: So lief das auch später oft bei Schulz, der in dieser Nacht zu einem Liebling der Sportnation wurde - dessen Popularität nicht gemindert wurde, dass er auch später immer wieder am großen Traum vorbeischrammte, erster deutscher Schwergewichts-Weltmeister nach Max Schmeling zu werden.