"Geschichte schreiben": Box-Champ Baraou will zweiten WM-Titel

SID 30.01.2026 • 10:40 Uhr Abass Baraou könnte als erst dritter Deutscher nach Sven Ottke und Dariusz Michalczewski zwei große WM-Gürtel parallel halten.

Abass Baraou kann in die Fußstapfen der deutschen Box-Helden Sven Ottke und Dariusz Michalczewski treten – doch in seiner Heimat kennen den Oberhausener nur ausgewiesene Experten. Dabei hat der 31-Jährige die Chance, sich am Wochenende als erst dritter Deutscher zum Weltmeister zweier großer Verbände zu krönen.

„Wenn ich mir meinen Weg anschaue, bin ich schon dabei, für mich selbst Geschichte zu schreiben. Aber ich tue auch ein bisschen was dafür, deutsche Boxgeschichte zu schreiben. Es freut mich, dass ich Rekorde aufstellen und große Geschichte schreiben kann“, sagte Baraou im Interview mit ntv.de/sport.de.

In der Nacht zum Sonntag (4.00 Uhr) trifft WBA-Champion Baraou in Puerto Ricos Hauptstadt San Juan auf Lokalmatador und WBO-Weltmeister Xander Zayas (22 Kämpfe, 22 Siege). Übertragen wird der Fight im Superweltergewicht aber nur auf der Facebook-Seite der US-Promoterfirma Top Rank, die Zayas vertritt. Niemand sonst hat die Rechte für den deutschen Markt erworben.

Baraou überrascht von mangelndem Interesse

Das mangelnde Interesse an seinem Kampf überrascht Baraou. „Woran das liegt, weiß ich nicht. Das Boxen in Deutschland ist ein wenig in den Hintergrund geraten. Ich finde da nicht wirklich eine Erklärung für. Ich bringe ja Leistung unter den deutschen Farben. Vielleicht muss man so viel erreichen, dass es nicht mehr zu übersehen ist“, sagte er.

Der Vereinigungskampf ist die größte Chance in Baraous bisheriger Karriere. Auch wenn der Deutsche, der in 18 Profikämpfen auf 17 Siege und eine Niederlage kommt, im Land seines Gegners keinesfalls Favorit sein dürfte. Doch Baraou zieht genau daraus Motivation: „Ich hatte in meiner gesamten Karriere immer den Drang, dass ich den Kampf doppelt gewinnen muss, egal, wo er stattfindet.“