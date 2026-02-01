Boxer Baraou verpasst Titelvereinigung

SID 01.02.2026 • 09:50 Uhr Der Oberhausener muss sich WBO-Weltmeister Xander Zayas geschlagen geben.

Profiboxer Abass Baraou hat eine historische Titelvereinigung verpasst. Der Oberhausener unterlag in der Nacht zum Sonntag in Puerto Ricos Hauptstadt San Juan dem ungeschlagenen Lokalmatador und WBO-Weltmeister Xander Zayas nach Punkten und verlor dadurch seinen WM-Titel im Superweltergewicht nach Version der WBA.

Die Punktrichter waren sich nicht einig, zwei werteten den Kampf mit 116:112 für Zayas, einer sah Baraou mit derselben Punktzahl vorn. Damit verpasste Baraou die Chance, als erst dritter Deutscher nach Sven Ottke und Dariusz Michalczewski die Gürtel zweier großer Verbände gleichzeitig zu halten. Es war die zweite Niederlage im 19. Profikampf für den 31-Jährigen.