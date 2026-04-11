Boxen: Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov heute live im TV und Stream

Tobias Wiltschek 11.04.2026 • 19:00 Uhr Tyson Fury boxt am Abend in London gegen Arslanbek Makhmudov. Der Fight wird live bei einem Streamingportal zu sehen sein.

Über ein Jahr lang hat Tyson Fury keinen Boxkampf mehr bestritten. Umso größer ist das Interesse an seinem Fight im Tottenham Hotspur Stadium am heutigen Abend gegen Arslanbek Makhmudov.

Bis zu 70.000 Zuschauer werden zu diesem Mega-Event im Stadion des Londoner Premier-League-Klubs erwartet, wenn der 37-jährige Brite bei seinem Heimspiel den in Kanada lebenden Russen vor die Fäuste bekommt.

So können Sie Fury – Makhmudov heute live verfolgen

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Auch wenn es heute Abend nicht um einen WM-Titel geht, erregt der Fight weltweit große Aufmerksamkeit. Das liegt vor allem an Fury, der 15 Monate nach seinem erklärten Rücktritt sein Comeback gibt.

Der „Gipsy King“ hat im Laufe seiner Karriere die WM-Titel der fünf großen Boxverbände gewonnen und gilt als einer der besten und spektakulärsten Fighter seiner Zeit.

Von seinen 37 Profikämpfen hat Fury 34 gewonnen, 24 davon durch K.o. Bei einem Remis musste er nur zwei Niederlagen einstecken.

Auch sein Gegner Makhmudov hat bislang nur zweimal als Profi-Boxer verloren, geht aber dennoch als Außenseiter in den Kampf mit Fury. Eine der beiden Niederlagen kassierte er gegen den Deutschen Agit Kabayel.

Mega-Fight in London hat auch Folgen für Agit Kabayel

Für den Bochumer, der ebenfalls in London vor Ort ist, könnte der Fight Folgen haben. Sollte Fury gewinnen, müsste der Interimsweltmeister der WBC wohl noch länger auf den ersehnten WM-Fight gegen Champion Aleksander Usyk warten.

Denn der Ukrainer hatte zuletzt häufig betont, noch einmal gegen Fury antreten zu wollen. Sollte der vorher gegen Makhmudov gewinnen, würde das Duell noch lukrativer werden als ohnehin schon und eine weitaus größere Börse versprechen als ein Kampf gegen Kabayel.

Das Box-Event in London startet mit Vorkämpfen um 20 Uhr. Der Kampf zwischen Fury und Makhmudov wird zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr deutscher Zeit beginnen.