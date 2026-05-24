Boxen: Usyk verteidigt WM-Titel - jetzt wartet Kabayel

SID 24.05.2026 • 07:18 Uhr Der Ukrainer besiegt Rico Verhoeven, tut sich aber schwer. Deutschlands Hoffnungsträger Kabayel fordert den Ukrainer umgehend heraus.

Box-Champion Alexander Usyk hat seinen WM-Titel an den Pyramiden von Gizeh mit viel Mühe erfolgreich verteidigt und den Weg für ein Duell mit Deutschlands Hoffnungsträger Agit Kabayel frei gemacht. Der ukrainische Schwergewichts-Star besiegte Kickbox-Ikone Rico Verhoeven nach einem technischen K.o. in der elften Runde.

Kabayel forderte Usyk noch am Ring direkt zum WM-Showdown auf. „Ich habe so lange auf diesen Kampf gewartet. Ich bin bereit, und ich glaube, Deutschland ist bereit für diesen Kampf. Lass es uns in einem deutschen Stadion machen. Ich denke, das wollen alle Fans“, sagte Kabayel im Deutschland-Trikot. „Lass es uns machen, kein Problem“, antwortete Usyk: „Ich bin bereit, Bruder.“

Durch den 25. Sieg im 25. Profikampf behauptete der 39-jährige Usyk seinen WM-Gürtel nach Version des Weltverbandes WBC. Seine übrigen Titel der WBA und IBF hatten bei der freiwilligen Titelverteidigung nicht auf dem Spiel gestanden. Auf alle drei Titel schielt aber Kabayel, der als WBC-Interimsweltmeister ein Anrecht auf einen WM-Fight gegen Usyk besitzt und in Gizeh als Zuschauer am Ring weilte.

Wie der Bochumer jüngst verriet, peile er einen Kampf im kommenden Herbst an. Die Veranstalter der Riyadh Season, einer hochkarätigen Veranstaltungsserie aus Saudi-Arabien, hätten ihm Signale gegeben, wonach sie „gerne nach Deutschland kommen und den Kampf gegen Usyk finanzieren“ würden. Für Kabayel wäre es der größte Fight seines Lebens. Er könnte zum ersten deutschen Schwergewichts-Weltmeister seit Max Schmeling werden.

Der klar favorisierte Usyk tat sich derweil gegen Verhoeven, der in der Kickbox-Szene ein Idol ist, unerwartet schwer. Verhoeven hatte bis dato lediglich einen regulären Boxkampf bestritten, hielt den Kampf aber lange offen. In der elften Runde ging der Niederländer nach einem Aufwärtshaken von Usyk dann aber zu Boden. Verhoeven machte zwar weiter, doch der Ringrichter brach ab.