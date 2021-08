UFC: Jake Paul mit Eklat um Tyron Woodleys Mutter auf Pressekonferenz

Paul selbst sagte über diesen Vorfall, dass er enttäuscht darüber sei und beide Seiten im Unrecht seien. “Ich sitze hier und rede darüber, wie sehr ich meine Mutter liebe, wie sehr ich meine Freundin liebe”, sagte Paul. “Dann gerät Tyrons Mutter in eine Auseinandersetzung. Ich wünschte nur, es wäre etwas anderes. Wenn es etwas anderes gewesen wäre, würde ich sagen: ‘Toll, wir haben mehr Pay-per-Views verkauft’. Aber an diesem Tag, so wie es abgelaufen ist, hat es mir einfach nicht gefallen.”