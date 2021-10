UFC: Italienischer DJ behauptet: Conor McGregor hat mich grundlos geschlagen

Der „Notorious One“ hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Ärger mit der Justiz, immer wieder ging es um unberechenbar anmutende Gewaltausbrüche: Man denke vor allem an die geradezu unfassbaren Metallabsperrungs-Attacke auf den Bus seines Rivalen Khabib Nurmagomedov oder der Schlag gegen einen älteren Mann in einem Dubliner Pub 2019 - in dessen Zuge auch herausgekommen war, dass McGregor schon 18 Verurteilungen auf dem Konto hatte, die meisten wegen Verkehrsdelikten. In der Heimat Irland ist auch noch immer ein Zivilprozess wegen des Vorwurfs sexueller Gewalt gegen ihn anhängig.