Der 30 Jahre alte, in Jamaika geborene und schwierigen Verhältnissen aufgewachsene Brite Edwards mit dem passenden Spitznamen „Rocky“ war als absoluter Außenseiter in den Kampf gegangen – trotz einer beachtlichen Bilanz von 10 Siegen in seinen vergangenen 11 UFC-Kämpfen und einem Triumph über Conor McGregors früheren Rivalen Nate Diaz im Rücken.