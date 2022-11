Im September 2021 schrieb er lediglich Instagram: „Ich wünschte wirklich, ich könnte ins Detail gehen, wie krank ich wirklich bin. Ich weiß nur, dass ich so viele Gebete brauche, wie ich bekommen kann und wir sehen uns 2022, so Gott will. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Angst vor etwas, aber ich bin mit der Unterstützung von Freunden und Familie stark geblieben.“