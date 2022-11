Israel Adesanya, eines der bekanntesten Aushängeschilder der MMA-Liga, seit die Karriere von Conor McGregor stockt, ist seinen Titel im Mittelgewicht los: Der Nigerianer verlor beim Pay Per View UFC 281 im New Yorker Madison Square Garden durch Technischen K.o. in der fünften Runde gegen Alex Pereira. (NEWS: Alle Neuigkeiten zur UFC)