Die Nummer 1 in allen wichtigen Award-Vergaben als Kämpfer des Jahres 2021. Die Nummer 1 unter den Champions, mit denen Promoter Dana White am meisten Kasse machte.

UFC 286: Usman verliert erneut gegen Edwards

Am Samstagabend hat „The Nigerian Nightmare“ bei dem Pay Per View UFC 286 in London auch den Rückkampf gegen Lokalmatador Edwards verloren. Der britische Weltergewichts-Champion siegte in der O2 Arena nach Punkten - knapp, aber es war am Ende trotzdem ein noch deutlicheres Statement als der K.o. im August.