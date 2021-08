WWE NXT: Nu heftig fürs TV - Deutschrusse Ilja Dragunov steckt übel ein

Von der “größten Menge Blut, an die ich mich je in einem NXT-Ring erinnere”, sprach ein US-Reporter des Pro Wrestling Torch, Dragunov aber kämpfte weiter und führte das Match wie geplant zu Ende - von WWE ab da wie in ihren Fernsehsendungen üblich aus Jugendschutzgründen in schwarz-weiß ausgestrahlt.