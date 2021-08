WWE NXT: Wilde Liebes-Szenen mit Dexter Lumis und Indi Hartwell - Fans toben

In dem Match, in dem der Fokus immer wieder auf Hartwell lag, konnte der frühere NXT-Champion Gargano am Ende den Sieg einfahren und die Sache damit scheinbar in seinem Sinne lösen. Triumphierend und zufrieden zog “The Way” Richtung Backstagebereich. Hartwell stürmte dennoch in den Ring, stürzte sich auf den geschlagenen Lumis und küsste ihn.