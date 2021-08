WWE RAW: RK-Bro versöhnt - neue Matches für SummerSlam

- Mit einem Sieg über Damenchampion Nikki A.S.H. untermauerte Rhea Ripley ihren Anspruch, ihr beim SummerSlam den Titel abzunehmen. Als nach dem Kampf dann aber die zweite Herausforderin Charlotte Flair Nikki provozierte, half Ripley ihr - was zur Ansetzung eines Tag Team Matches am Ende der Show führte. Flair holte sich dazu Beistand von Nia Jax und pinnte Ripley am Ende mit der Natural Selection, nachdem sie sich selbst einwechselte.