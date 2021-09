Roman Reigns wird bei WWE SmackDown von Finn Balor überwältigt

- Vor ihrem Titelmatch bei WWE Extreme Rules am Sonntag, verteidigte Becky Lynch in einem In-Ring Segment ihre Taten gegenüber Bianca Belair in der letzten Woche und beim Summer Slam. Als sich Bianca zu ihr gesellte, schaffte sie es Lynch zu provozieren. Bianca streckte ihr dann die Hand aus. Als Antwort erhielt sie eine Ohrfeige. Die Auseinandersetzung danach konnte erstmalig Belair für sich entscheiden. Mit ihrer Spezialattacke, dem Kiss of Death, streckte sie den SmackDown Women‘s Champion nieder.