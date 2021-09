Ruby Soho & Britt Baker liefern sich bei AEW-Rampage ein Wortduell mit WWE-Bezug

Eine weitere Titelverteidigung fand zu Beginn der Show statt. Rey Fenix und Penta El Zero M, die Lucha Bros traten in ihrer ersten Titelverteidigung gegen The Butcher & The Blade an. Auch hier kam es zu keinem Titelwechsel. Nach ihrem emotionalen Titelgewinn bei AEW All Out, ließen die Mexikaner nichts anbrennen und können die Gürtel behalten.