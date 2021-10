AEW Rampage: Bryan Danielson liefert den nächsten Kracher

Es kam, wie es kommen musste: Eine große Prügelei brach aus - mit dem besseren Ende für die Publikumslieblinge: Jungle Boy vom Jurassic Express - der als Wrestler enorm verheißungsvolle Sohn des verstorbenen Schauspielers Luke Perry - nahm Cole in seinen Aufgabegriff Snare Trap und als Omega seinen Buddy retten wollte, geriet er in Danielsons LeBell Lock. Sowohl Cole als auch Omega klopften ab, was auch eine weitere Grundlage für die Fortsetzung der jeweiligen Einzelfehden lieferte.