WWE: Edge schmuggelt bei SmackDown Erwähnung von AEW-Duo FTR ein

Edge und Phoenix leben in Wheelers Heimatstadt Asheville in North Carolina, in den malerischen Blue Mountains. FTR sind reale Nachbarn und Freunde, die auch bei Edges Comeback-Training geholfen haben. Edges eigenes Tag Team mit Christian Cage, der FTR nach seiner eigenen Ring-Rückkehr zu AEW gefolgt ist, zählt zu den Vorbildern von FTR, alle zusammen teilen auch die Bewunderung für das Tag-Team-Wrestling vergangener Ären.