WWE vs. AEW: SmackDown-Angriff auf Rampage kann folgenschwer werden

Die AEW-Freitagsshow Rampage läuft seit August am selben Abend wie SmackDown, aber bislang nicht in unmittelbarer Konkurrenz: Rampage geht in den USA normalerweise in dem Moment los, in dem bei SmackDown Sendeschluss ist. Von einem echten Zweikampf kann auch deswegen nicht die Rede sein, weil Rampage bei TNT im kostenpflichtigen Kabelfernsehen läuft, während SmackDown bei Fox frei empfangbar ist und rund 25 Millionen Haushalte mehr erreicht.