Von "Ninja Warrior" zu WWE

Die 33 Jahre alte Catanzaro war 2017 von WWE verpflichtet worden. Davor war sie eine talentierte Turnerin und in den USA eine bekannte TV-Persönlichkeit. Sie nahm mehrfach an der hierzulande bei RTL laufenden Hindernis-Parcoursshow Ninja Warrior Teil und war dort die erste weibliche Finalistin.

Nicht zuletzt wegen ihrer schon vorhandenen Prominenz wurde Catanzaro von WWE früher als üblich prominent in Szene gesetzt: Sie trat beim Mae-Young-Classic-Turnier 2018 an, als Überraschungs-Teilnehmerin beim Royal Rumble 2019. Im selben Jahr wurde sie bei WrestleMania 35 auch schon mit den Hauptkader-Stars zum Medientag an den New Yorker Times Square geschickt - auch in der Regel ein Zeichen, dass WWE größere Pläne mit jemandem in der Schublade hat.