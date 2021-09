DOSB bekräftigt: Neuwahl des Präsidiums im Dezember

Am 4. Dezember in Weimar soll damit nicht nur die Nachfolge von DOSB-Präsident Alfons Hörmann geregelt werden. Der 61-Jährige hatte im Frühsommer aufgrund eines anonymen Briefs, in dem ihm unter anderem Führungsschwäche („Kultur der Angst“) vorgeworfen worden war, seinen Rückzug zum Ende des Jahres angekündigt. Eine Findungskommission um den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff ist unter anderem mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger betraut.