Leichtathletik: Konstanze Klosterhalfen über Rückkehr nach Berlin

Klosterhalfen: Doch klar. Wieder vor Heimpublikum zu laufen, darauf freue ich mich schon sehr. Mir war das gar nicht so bewusst, dass es so lange her war. Aber klar, mit der langen Corona-Zeit und der Verletzung war es sowieso schon besonders, wieder Rennen zu laufen und wieder in den normalen Wettkampfrhythmus zu kommen. Jetzt dann auch noch die Saison in Deutschland zu beenden, ist definitiv besonders.