Leichtathletik: Ehemann im Mordfall Agnes Jebet Tirop festgenommen

„Der Verdächtige wurde in der Küstenstadt Mombasa verhaftet“, sagte der Direktor der Kriminalpolizei, George Kinoti, am Donnerstag der französischen Nachrichtenagentur AFP: „Er befindet sich in Gewahrsam und wurde auf der Flucht festgenommen.“ Voraussichtlich am kommenden Freitag solle Rotich vor Gericht erscheinen. „Er wird angeklagt werden, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind“, fügte Kinoti hinzu.