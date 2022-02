Leichtathletik: ISTAF Indoor in Düsseldorf LIVE im TV, STREAM

Lückenkemper hat im Vorfeld in Dortmund bewiesen, dass sie gut in Form ist. Über 60 Meter gewann sie in 7,22 Sekunden und war selbst überrascht, wie sie im Gespräch mit SPORT1 zugab. „Ich war überrascht, dass es so schnell geworden ist. Da sieht man, was es ausmacht, wenn ich den Start erwische.“