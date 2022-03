World Athletics: Aussteigerinnen bereiten Coe Sorge

"Wenn sie mit Trainern sprechen, liegen die größten Verluste in unserem Sport im Alter zwischen 18 und 21", sagte der Brite in einer Medienrunde anlässlich des Weltfrauentages (Dienstag). Diese berichteten alle, dass es die wohl härteste Herausforderung sei, gute Athleten in den Seniorenbereich zu bringen. Die Mehrheit der Sportlerinnen und Sportler, die bei Junioren-Weltmeisterschaften Medaillen holen, würden laut Coe nie an einer WM im Seniorenbereich teilnehmen.