Hannover-Marathon: Mayer und Pfeiffer holen DM-Titel

Die Norm für die WM in Eugene im Juli liegt bei 2:11:30 (Männer) und 2:29:30 Stunden (Frauen), für die EM in München im August müssen 2:14:30 und 2:32 erzielt werden. Angeführt vom deutschen Rekordhalter Amanal Petros (Wattenscheid/2:06:27) und Katharina Steinruck (Frankfurt/2:25:59) haben bereits sieben Frauen und vier Männer die WM-Norm im vorgegebenen Zeitraum seit dem 30. November 2020 unterboten. Ein Doppelstart bei WM und EM ist ausgeschlossen, Mayer dürfte wohl eher in München laufen.