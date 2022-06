Leichtathletik: Fabel-Weltrekord! US-Star Sydney McLaughlin begeistert über 400 m Hürden

Die 22-Jährige gewann am Samstag bei den US-Trials auf der WM-Bahn in Eugene die 400 m Hürden in 51,41 Sekunden, damit unterbot sie ihre eigene Bestmarke um fünf Hundertstel: Im Vorjahr hatte sie in 51,46 Sekunden Olympiagold in Tokio gewonnen und dabei ebenfalls bereits ihren eigenen Weltrekord verbessert.