"Schönes Rennen!" Deutsches Leichtathletik-Ass glänzt bei Rückkehr

Bei ihrem ersten Freiluft-Rennen nach ihrer langen Baby-Pause hat Gesa Felicitas Krause sofort für ein Achtungszeichen gesorgt. In Suzhou lief sie in der Diamond League über 3000 Meter Hindernis sofort zur Olympia-Qualifikation .

In 9:16,24 Minuten, die für Platz drei reichten, bleib sie klar unter der Norm-Zeit von 9:23,00 Minuten. „Es war für mich ein absolut schönes Rennen“, sagte sie zu SPORT1. Dabei schilderte Krause, dass sie „sehr nervös war, nach so langer Zeit wieder Hindernis zu laufen“. Doch „mit dem Startschuss war ich in meinem Element“, meinte die 31-Jährige.