Leichtathletik: Lasitskene mit harter Kritik an IOC-Präsident Bach - "Startest einen neuen Krieg"

In einem offenen Brief auf ihrer Instagram-Seite erhob sie schwere Anschuldigungen gegenüber IOC-Präsident Thomas Bach. „Alle Entscheidungen sorgen für Ergebnisse, aber was Sie gemacht haben, sollte nicht den Krieg stoppen. Im Gegenteil, es hat einen neuen angefangen, um und innerhalb des Sports, was unmöglich in Grenzen zu halten ist“, schreibt sie.