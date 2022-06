Leichtathletik: Wunder-Springer Simon Ehammer mit verblüffenden Ansagen

Ehammer: Ja, auf jeden Fall. Ich habe in Götzis noch mit lange mit Arthur Abele (deutscher Europameister von 2018, d. R.) geredet. Er hat mir gesagt, dass man die Wurfdisziplinen mit zunehmendem Alter perfektioniert. Das habe ich natürlich gerne gehört. Man hat zehn Disziplinen und braucht einfach eine gewisse Anzahl an Stunden, die wir in den verschiedenen Disziplinen investieren. Deswegen werden wir ganz ganz viel werfen und den Fokus auf diese Disziplin legen, damit wir da den Fortschritt machen. Wir haben mittlerweile eine gute Grundlage in der Schnelligkeit, wo wir wissen, dass wir nicht mehr so viel investieren müssen. Das trainieren wir zwar noch, aber nicht in dem Umfang, wie es früher war. Jetzt können wir mit dem Umfang beginnen, den wir für den Wurf benötigen, um 60 Meter im Speer, 15 Meter mit der Kugel oder 44 Meter im Diskus zu haben. Wenn das plötzlich da ist, hat man direkt eine Vielzahl mehr an Punkten und das Ganze sieht schon anders aus.